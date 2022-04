Grav accident de circulatie pe cel mai periculos drum din Cluj in aceasta dupa-masa, un barbat a murit.Accidentul s-a petrecut in jurul orei 17.50, pe DN1 E60, pe raza localitatii Copaceni. "Din primele date, un barbat de 73 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe directia Cluj-Napoca spre Copaceni, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, ar fi intrat in ... citeste toata stirea