Grav accident de circulatie pe cel mai periculos drum din Cluj, patru raniti, intre care doua fetite de 2 si 3 ani.Accidentul s-a produs in jurul orei 06.40, pe DN1C, in afara localitatii Bontida, unde un sofer de 21 de ani, din comuna Fizesu Gherlii, a intrat in coliziune cu autoturismul care il preceda, condus dinspre Gherla de un barbat in varsta de 28 de ani, din judetul Suceava. In urma impactului, autoturismul condus de barbatul de 28 de ani a fost proiectat in afara partii carosabile, ... citeste toata stirea