Grav accident de circulatie pe drumul Cluj -Oradea. Patru oameni au murit dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un TIR-FOTO

Un grav accident de ciruclatie s-a produs in aceasta dimineata pe drumul Cluj-Oradea, DN 1, in localitatea Uileacu de Cris. La ora 6.33 Inspectoratul de Politie Judetean Bihor a fost alertat prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la un accident rutier care a avut loc pe DN1, in localitatea Uileacu de Cris, judetul Bihor. In accident au fost implicate un autoturism si un autotren.Din ... citește toată știrea