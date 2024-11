Grav accident in aceasta dimineata in Cluj, trei raniti intre care un copil de 7 ani, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens

Grav accident in aceasta dimineata in Cluj, trei raniti dupa ce un sofer a intrat pe contrasens.Accidentul rutier a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 8 in localitatea Boldut din comuna Ceanu Mare. Din primele cercetari efectuate la fata locului politistii au stabilit faptul ca un tanar de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi patruns pe contrasens, din motive care urmeaza a fi stabilite in cadrul cercetarilor, ... citește toată știrea