Grav accident in Cluj in aceasta dimineata, un barbat 30 de ani a decedat

Grav accident in Cluj in aceasta dimineata, un barbat de aproximativ 30 de ani a decedat.Echipaje de prim-ajutor din Gherla ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit in aceasta dimineata la un grav accident rutier petrecut pe raza localitatii Bunesti. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 5.30 dimineata, iar la fata locului s-au deplasat echipajele de la Punctul de Lucru Gherla, cu o autospeciala cu modul de descarcerare, respectiv o ambulanta SMURD. De asemenea, la ... citește toată știrea