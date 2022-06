Grav accident in Cluj in aceasta dupa-masa, un minor a decedat.Accidentul a avut loc in jurul orei 14.25. Din primele informatii, un minor in varsta de 14 ani, care se deplasa cu bicicleta dinspre Nicula inspre Mintiu Gherlii, ajuns la intersectia a doua drumuri judetene, DJ 109 D cu DJ 109 C, ar fi fost surprins si accidentat de o masina condusa de un barbat in varsta de 47 de ... citeste toata stirea