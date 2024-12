Grav accident in Cluj! Un bunic a ramas incarcerat in masina implicata in coliziunea cu o autoutilitara FOTO

Grav accident rutier la Rascruci, judetul Cluj: un barbat de 70 de ani, incarceratPompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de urgenta in aceasta dimineata la un accident rutier grav petrecut in localitatea Rascruci. Incidentul a implicat o autoutilitara si un autoturism, in urma coliziunii un barbat fiind prins intre fiarele contorsionate ale masinii.Echipajele de salvare, inclusiv pompierii de la Punctul de Lucru Jucu, au actionat prompt pentru extragerea victimei, un ... citește toată știrea