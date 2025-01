Grav accident in Dej in aceasta dimineata, intre o autoutilitara si un camion.Accidentul a avut loc la iesire din Dej, pe strada Valcele. In accident au fost implicate o autoutilitara si un autocamion. In interiorul autoutilitarei, fortele de prim-autor au gasit un barbat de aproximativ 35 de ani inconstient. Acesta a fost extras de catre pompieri si predat echipajului medical. Ulterior, barbatul a fost transportat in stare grava la spital. La misiune au luat parte doua autospeciale cu modul ... citește toată știrea