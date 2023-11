Grav accident in urma cu o ora pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C, in Catcau, un sofer din Dej s-a izbit de un cap de pod.Accidentul rutier a fost sesizat in jurul orei 14.50, pe DN1 C, in localitatea Catcau. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca un sofer de 49 de ani din Dej, care circula din directia Dej spre Baia Mare, ar fi parasit partea carosabila, autovehiculul intrand frontal in coliziune cu un ... citeste toata stirea