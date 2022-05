Grav accident pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, un microbuz a fost implicat, sapte persoane au fost ranite

Grav accident pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, in una dintre localitatile in care sunt inregistrate cele mai multe accidente, un microbuz a fost implicat. Sapte persoane au fost ranite si transportate la spital.Accidentul a avut loc pe DN1C la km 38+300, in localitatea Livada, in jurul orei 8 dimineata. "Din primele informatii, coliziunea s-ar fi produs intre 4 autovehicule, care se deplasau pe directia Cluj-Napoca spre Gherla, respectiv o autoutilitara condusa de un barbat de 52 ... citeste toata stirea