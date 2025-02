Grav accident pe al treilea cel mai periculos drum din Cluj, noaptea trecuta in afara localitatii Nadaselu, pe DN1F, trei raniti si trei masini avariate.Accidentul a fost inregistrat aseara in jurul orei 21.30, pe DN1F E81, la km 16+800 m, in afara localitatii Nadaselu, soldat cu ranirea a trei persoane si avarierea a trei autovehicule. Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca un tanar de 24 de ani, din judetul Salaj, in timp ce conducea un autoturism pe directia ... citește toată știrea