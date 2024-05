Grav accident pe Autostrada A3: Un tanar de 35 de ani si-a pierdut viata

Un tanar de 35 de ani si-a pierdut viata, in urma unui grav accident rutier produs azi pe Autostrada A3, sensul de mers Chetani spre Gilau, pe banda 1 de circulatie, a informat politia si ISU Cluj.Din primele cercetari derulate la fata locului a rezultat ca un barbat de 35 de ani din judetul Gorj, care se afla la volanul unui autoturism, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara aflata in fata sa. In urma impactului, a rezultat decesul barbatului de 35 de ani.Conducatorul autoutilitarei, ... citește toată știrea