Grav accident pe Calea Motilor in urma cu o jumatate de ora, o femeie a fost ranita grav.Un martor a explicat accidentul: femeia a fugit in fata autobuzului, soferul care venea pe banda 2 a lovit-o iar femeia a ajuns sub rotile unei dube pe contrasens. "Am vazut totul live din bus, doamna posibil pensionara a fugit in fata autobuzului, cel care venea pe banda 2 au lovit-o si a zburat sub rotile unei dube pe contrasens. Cei care au lovit-o au franat ... citeste toata stirea