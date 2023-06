Pompierii de la Detasamentul Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitatii Izvoru Crisului."In accident au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. In autoturism se afla incarcerat un barbat semi-constient, de aproximativ 40 de ani. Salvatorii au actionat pentru extragerea acestuia si predarea catre echipajul SAJ in vederea transportului la UPU Cluj pentru ingrijiri medicale.O alta persoana, respectiv o minora de 15 ani, primeste ... citeste toata stirea