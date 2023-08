Grav accident pe DN1C in Jucu de Mijloc, doi morti pe trecerea de pietoni.Accidentul a avut loc pe DN1C - E576, in localitatea Jucu de Mijloc, sesizat in jurul orei 06.15. Din cercetarile preliminare efectuate la locul accidentului s-a constatat ca un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism si o semiremorca, condus inspre Gherla de un barbat de 31 de ani, din Suceava a surprins si accidentat doi pietoni, barbati de 46 si 48 ... citeste toata stirea