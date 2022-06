Grav accident pe strada Fagetului din Cluj-Napoca in aceasta dupa-masa, o masina s-a rasturnat, soferita a fost ranita.Victima, o femeie in varsta de 66 de ani, a fost preluata de echipajul de terapie intensiva mobila si transportata la spital, dupa ce la fata locului au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare si un echipaj de terapie intensiva mobila.Revenim cu informatiiUPDATE Din primele informatii, o femeie in varsta de 67 de ani, care se deplasa cu ... citeste toata stirea