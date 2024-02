"Grea noapte". Clujenii continua sa arunce trotinetele electrice in Canalul Morii

Clujenii continua sa arunce trotinetele electrice in Canalul Morii, pe strada Andrei Saguna, fiind suparati pe cei care le folosesc si le lasa apoi pe unde apuca. In ultimii ani, trotinetele electrice au devenit un chin pentru clujeni, intrucat cei care le folosesc nu respecta regulile de circulatie si de multe ori le lasa in mijlocul drumului.Pozele si reclamatiile cetatenilor cu privire la parcarea acestor trotinete au impanzit retelele de socializare.O imagine cu o trotineta aruncata in ... citește toată știrea