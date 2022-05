Grecia la pret de Caraibe. Romanii sunt nemultumiti de preturi: "Cum sa procedez sa nu am pret exagerat?"

O familie cu doi copii (trei si zece ani) a gasit oferta de cazare la 100 de euro pe noapte in Thassos, pe final de iulie. Unii romani considera ca pretul este exagerat pentru ce ofera populara insula greaca, iar cu acesti bani se poate merge in destinatii exotice precum Caraibe sau Canare. O discutie cu privire la preturile din Grecia a pornit de la postarea unei romance pe grupul de Facebook "Forum Thassos" "Buna ziua, sunt de ceva vreme aici in grup si urmaresc mai toate postarile, ne cautam ... citeste toata stirea