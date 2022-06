Grecia suspenda purtarea mastii de protectie, odata cu deschiderea sezonului estival

Purtarea mastii este suspendata in Grecia in spatii inchise incepand de miercuri pentru cel putin trei luni, vara fiind in mod traditional perioada de varf a incasarilor provenind din industria turismului, de care tara depinde economic, relateaza France Presse.Purtarea mastii este suspendata in Grecia in spatii inchise incepand de miercuri pentru cel putin trei luniCu exceptia transportului urban, a caselor de batrani si spitalelor, purtarea mastii pentru protectie impotriva COVID-19 nu mai ... citeste toata stirea