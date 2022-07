Grecii, in fata invaziei de turisti romani. "O sa aveti surprize daca vorbiti cu ei"

Grecia reprezinta, alaturi de litoralul romanesc, cel bulgar si cel turcesc, cea mai la indemana destinatii pentru romani. Exista locuri unde turistii romani sunt majoritari, mai ales in contextul in care rusii si ucrainenii sunt absenti in aceasta perioada. Insula Thassos este una dintre cele mai populare destinatii turistice pentru romani. Conform unor statistici, in ultimii ani opt turisti din 10 erau romani. Hotelierii si proprietarii de restaurante si plaje s-au adaptat, iar multi dintre ... citeste toata stirea