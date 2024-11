Grefier de la Judecatoria Cluj-Napoca, la inchisoare pentru luare de mita, 400 de lei. "Inculpatul a renuntat la integritatea profesionala"

Un grefier de la Judecatoria Cluj-Napoca a fost condamnat in urma cu cateva zile de catre colegii sai la inchisoare pentru luare de mita, dupa ce a cerut si primit, in patru transe, cate 50 de lei de la un sofer pentru a-i elibera si prelungi dovada de circulatie pe drumurile publice.Faptele dateaza din perioada iulie-noiembrie 2019, cand dosarul penal in care martorul denuntator avea calitatea de inculpat urma sa ajunga in faza de judecata; e vorba de un accident de circulatie provocat de ... citește toată știrea