Greierele de casa devine a treia insecta autorizata ca ingredient alimentar pe piata Uniunii Europene

Comisia Europeana a autorizat ieri comercializarea greierilor de casa (Acheta domesticus) ca aliment nou in Uniunea Europeana.Aceasta este a treia insecta pentru care se da aprobare pentru consum si care vine dupa autorizatiile precedente emise in iulie anul trecut pentru larva desicata de Tenebrio molitor (gandacul de faina) si in noiembrie pentru Locusta migratoria, lacusta migratoare.Greierele de casa va fi disponibil pentru consum integral, sub forma congelata, uscata sau de pudra. ... citeste toata stirea