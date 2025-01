Greseala unui sofer de Tesla care se putea transforma intr-o tragedie pe un drum din Cluj: ,,Doar masina e inteligenta" - VIDEO

O clipa de neatentie la volan poate face diferenta intre viata sau o tragedie fara margini. Din acest motiv, soferii trebuie sa ramana vigilenti constant atat timp cat sunt in trafic.Un astfel de eveniment, in care neatentia unui sofer se putea transforma intr-un eveniment cu victime, a avut loc pe o strada din oras. Soferul care se afla la volanul unei masini Tesla a vrut sa vireze dreapta, de pe a doua banda, in timp ce pe prima banda se afla alta masina.Camera de bord a autoturismului ... citește toată știrea