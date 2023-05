Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca va avea o intalnire cu sindicatele din educatie in aceasta dupa-amiaza (24 mai) si ca spera ca impreuna vor conveni asupra unei solutii. Greva generala din Educatie continua, incepand din 22 mai."Am avut intalniri cu conducerea sindicatelor din educatie, in aceasta dupa-amiaza (miercuri 24 mai, dupa amiaza, n.r.) o sa avem o alta intalnire si cred ca impreuna vom conveni asupra unei solutii, pentru ca am facut apel in conditiile in care am prezentat tot ... citeste toata stirea