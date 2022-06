Greva la Cluj dupa noile reglementari care prevad mutarea creselor de la administratia locala, la Ministerul Educatiei. Salariile angajatilor scad cu pana 40%, se reduce si personalul

Personalul din cresele din Cluj este in greva japoneza fiind nemultumit de noile reglementari care prevad mutarea lor de la administratia locala, la Ministerul Educatiei.Salariile vor scadea cu pana la 40%, se va reduce din personal si vor ramane foarte putine asistente si medici. Asigurarea medicamentelor in crese pentru cazurile de urgenta, transportul mancarii si gestionarea propriu-zisa a procesului de gatire sunt chestiuni neluate in calcul de noua legislatie.De la Cluj s-a lansat si o ... citeste toata stirea