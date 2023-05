Cei de la guvernare au anuntat o noua oferta pentru profesori. Este vorba de 1.500 de lei, peste cei 2.500 deja promisi. Guvernul incearca gaseasca o solutie pentru a pune capat grevei profesorilor, care incepand de luni a intrat in a doua saptamana.Se pare ca nici de aceasta data oferta guvernului nu include bani in plus pentru salariu, ci este vorba despre o prima pentru "sustinerea carierei didactice" care, in cazul in care va fi acceptata, va urma sa fie acordata in doua transe, care devin ... citeste toata stirea