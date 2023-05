Nemultumite de ofertele catalogate drept umilitoare venite din partea Guvernului, zeci de mii de cadre didactice au refuzat sa se intoarca la catedra si in a cincea zi de greva. Profesorii din toata tara ameninta ca nu vor opri greva pana cand salariile nu vor fi majorate.Ultima oferta din partea Guvernului, refuzata de sindicalisti, promitea prime de 2.500 lei la profesori si 9% in plus la salariu pentru personalul nedidactic. Lucia Cojocaru, presedinta Sindicatului Liber al Invatamantului ... citeste toata stirea