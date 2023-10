Liderul PSD apreciaza ca ar exista o singura varianta care ar fi acceptabila din punct de vedere constitutional, in privinta comasarii alegerilor, respectiv cuplarea alegerile locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale: "Am inteles de la colegi ca aceasta varianta ar fi singura care ar sta in picioare iar eu nu sunt impotriva scenariilor de acest tip".Grindeanu a mai fost chestionat daca PSD ar sustine candidatura lui Mircea Geoana (in prezent independent), la presedintia tarii, dat ... citeste toata stirea