Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca Guvernul trebuie sa adopte un set de masuri pentru a se inscrie in tinta de deficit bugetar, explicand ca altfel exista riscul suspendarii fondurilor europene. Grindeanu a precizat ca fara bani europeni nu se poate realiza niciun proiect major."Deocamdata sunt lucruri care s-au discutat in coalitie. Nu am comentat in aceste zile, nici nu vreau sa comentez pana cand nu vom definitiva tot ceea ce avem de ... citeste toata stirea