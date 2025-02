Gripa loveste puternic Cluj-Napoca! Sute de copii au fost internati la Urgente. Aglomerarea excesiva din spitale duce la transmiterea gripei

Gripa loveste puternic Cluj-Napoca, in conditiile in care sute de copii au ajuns sa fie internati la spital!Conform reprezentantilor Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii, in sezonul rece creste numarul parintilor care se adreseaza Unitatii de Primire a Urgentelor Pediatrice in special pentru copii cu probleme respiratorii.Astfel, doar in ultimele doua saptamani, nu mai putin de 1.723 de copii au fost consultati in UPU, dintre care 395 au fost diagnosticati cu gripa.De asemenea, numarul ... citește toată știrea