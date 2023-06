Grup infractional organizat specializat in trafic de femei destructurat dupa perchezitii la Cluj.Grupul e acuzat si de instigare publica, pe langa trafic de persoane. In aceasta dimineata politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj, au pus in aplicare un numar de 13 mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si Cluj-Napoca si in judetul Ilfov, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si ... citeste toata stirea