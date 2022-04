Gunoaie aruncate pe terenul de fotbal din Hoia! "Proprietarul" si-a lasat adresa pe cutiile de livrare - FOTO

Terenul de fotbal din Hoia a fost "poluat" cu gunoaie aruncate de persoane necunoscute.Un clujean a observat deseurile si a verificat daca nu poate depista persoana care le-a aruncat. Pe cutiile cu care s-au facut livrarile apare numele unui barbat din Floresti."Va atasez cateva poze care vorbesc de la sine, poate ii aduce Iepurasul un cadou de Pasti persoanei in cauza!Este vorba de terenul de fotbal din Hoia, dupa cum se vede in poze am identificat si beneficiarul coletelor", ne-a scris un ... citeste toata stirea