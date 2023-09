Din ce in ce mai multe cazuri de comportament necivilizat au inceput sa apara la Cluj. De la grafitti, la gunoaie lasate in parcari sau in spatiile verzi.Un clujean a semnalat faptul ca asta se intampla si in parcarea de pe Bulevardul 21 Decembrie, unde, in fiecare sfarsit de saptamana, se gasesc gunoaie lasate de cei care folosesc zona ca loc de intalnire.,,Din pacate unii baieti cu masinile tunate pe sistem Iute si Furios is prea pe barosaneala sa isi puna in portbagajul masinii de 2000 ... citeste toata stirea