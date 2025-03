Gunoaiele clujenilor vor fi transformate in energie. Avanseaza lucrarile la statia de dezintegrare moleculara

Transformarea deseurilor in energie este extrem de aproape de a deveni realitate la Cluj.Lucrarile de construire a statiei de dezintegrare moleculara inregistreaza un progres de aproape 80%."Am solicitat o mobilizare exemplara, context in care, pana cel tarziu in cea de-a doua jumatate a lunii mai, ne dorim sa efectuam primele teste si probe ale acestei statii cu adevarat revolutionare. Sunt bucuros sa anunt clujenii ca, incepand chiar din acest an, vom procesa primele gunoaie, deseurile ... citește toată știrea