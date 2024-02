,,Gunoaiele sunt peste tot, printre cocioabe, pe drum, pe trotuar"- Clujenii cer autoritatilor sa intervina pe Calea Dezmirului

Sute de persoane traiesc, in conditii precare, in ghetoul ce s-a format la marginea orasului, pe calea Dezmirului. Cei mai multi sunt de etnie roma si au o situatie materiala extrem de proasta.Zona a devenit, in ultimii ani, una dintre cele mai periculoase din Cluj, fiind infestata si de gunoaie. Acest lucru l-au observat si cei care detin locuinte in apropiere, deseurile fiind un adevarat pericol public.,,Buna ziua, Pe strada Calea Dezmirului, persoanele care locuiesc in acea zona, in ... citește toată știrea