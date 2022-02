Guvernul a adoptat reglementarea europeana care uniformizeaza regulile de calatorie in UE, in contextul pandemiei de Covid-19

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a informat ca a fost aprobata reglementarea care uniformizeaza regulile de calatorie in interiorul UE, precizand ca pentru a beneficia de certificatul digital european COVID-19, nu trebuie sa fi trecut 270 de zile de la efectuarea schemei complete de vaccinare sau este necesara administrarea dozei booster."Actul normativ adoptat astazi se refera la punerea in aplicare a Deciziei Uniunii Europene 1073/2021 care vizeaza specificatiile ... citeste toata stirea