Guvernul de la Budapesta, interesat de tronsonul de tren de mare viteza pana la Cluj: "Orice bucata facuta e binevenita"

In ultimii cinci ani, Romania a primit cei mai multi bani din istoria sa pentru infrastructura de transport. Cu toate acestea, lucrurile lasa de dorit. Comisarul european pentru transporturi Adina Valean spune ca linia de tren de mare viteza Bucuresti-Budapesta poate fi realizata daca ambele parti isi doresc asta si fac eforturi in acest sens.Ba chiar precizeaza ca interesul guvernului de la Budapesta pentru realizarea acestei linii ramane crescut, in special in ceea ce priveste tronsonul pana ... citește toată știrea