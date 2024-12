Guvernul Marcel Ciolacu 2 a primit votul de investitura in Parlament. Clujul e reprezentat in Guvern de ministrul Educatiei Daniel David FOTO

Guvernul Marcel Ciolacu 2 a primit votul de investitura in ParlamentGuvernul Marcel Ciolacu 2 a fost investit astazi in Parlamentul Romaniei, obtinand 240 de voturi "pentru" si 143 "impotriva". Decizia a fost luata la cateva ore dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Marcel Ciolacu sa formeze noul guvern, reprezentand coalitia proeuropeana formata din PSD, PNL, UDMR si minoritati.In aceasta seara, noul guvern urmeaza sa depuna juramantul in fata presedintelui Klaus Iohannis. ... citește toată știrea