Guvernul mareste ajutorul social in timp ce contractele part-time sunt supraimpozitate

Avem un sistem defect. Din pacate Romania nu poate iesi dintr-un cerc care in ultmii 32 de ani se invarte. In urma cu o luna Guvernul a marit taxarea contractelor part time dar a si crescut impozitul pe dividente de la 5% la 8% iar acum marestee ajutorul social.Cu alte cuvinte daca in Romania, care trece printr-o criza profunda de forta de munca, vrei sa muncesti trebuie sa platesti taxe enorme, iar daca nu muncesti statul te plateste el pe tine.Incepand cu august 2022, persoanele care ... citeste toata stirea