Guvernul nu renunta la Ordonanta referitoare la testarea drug-test a soferilor. Politia: atentie la ce medicamente consumati

Premierul Marcel Ciolacu spune ca Guvernul nu are in vedere modificarea Ordonantei de Urgenta referitoare la testarea drug-test a soferilor .E o lege buna - a declarat premierul Marcel Ciolacu. Dar - e de parere acesta - trebuie aplicata atunci cand rezultatele la testele de sange sunt gata in cel mult trei zile.In prezent, dureaza cateva luni."In acest moment ceea ce reclama dansii (soferi - n.r.) e ca aceste teste se fac intr-o perioada mult prea lunga. Cred ca legea e buna, pentru ca