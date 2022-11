Guvernul ofera sprijin financiar de 15.000 de lei pentru decontarea cheltuielilor cu fertilizarea in vitro. Solicitarile se pot depune din 5 decembrie

Femeile sau cuplurile care au dificultati in conceperea unui copil pot depune din 5 decembrie solicitarile pentru a beneficia de sprijinul financiar de 15.000 de lei pentru decontarea cheltuielilor cu fertilizarea in vitro, a anunta ministrul Familiei, Gabriela Firea. Vor putea aplica femeile cu varsta intre 20 si 45 de ani, care au indicatie pentru fertilizare in vitro de la medicul specialistDin 5 Decembrie, se pot depune la adresa natalitate@mfamilie.gov.ro solicitarile pentru a beneficia ... citeste toata stirea