Guvernul pregateste modificari la masurile care vizeaza criza energetica. Ce se intampla cu facturile si pretul lemnelor?

Consumatorii casnici care nu se incadreaza in consumul lunar de energie stabilit pentru plafonare ar putea beneficia de un pret fix, indica discutiile din cadrul coalitiei legate de tema energiei, conform unor surse guvernamentale familiare cu subiectul, citate de Economedia. Se pregatesc si alte noutati, in plina criza energetica si in contextul unei inflatii care impovareaza bugetele romanilor.Pana la finalul lunii noiembrie, coalitia va trebui sa vina cu OUG pe semi-reglementare. In acest ... citeste toata stirea