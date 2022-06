Guvernul va dubla numarul scolilor care beneficiaza de "Masa calda", din toamna. Tariful unui meniu zilnic pentru un elev va creste

Ministrul Educatiei anunta ca programul "Masa calda" se va extinde, din toamna, la 300 de scoli, fata de 150 cate sunt acum, iar tariful unui meniu zilnic pentru un elev va creste la 15 lei, de la 10. In acest moment, Clujul are doar 3 scoli in program."Am decis ca din toamna sa extindem programul "Masa calda" in 300 de scoli", a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta a declarat la o conferinta a Institutului Aspen, pe teme educationale, ca tariful pentru meniul zilnic va fi si ... citeste toata stirea