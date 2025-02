Haos in Cluj! Masinile cu marfa blocheaza zilnic statiile de autobuz si paralizeaza traficul: "In fiecare dimineata se intampla"

Clujenii se plang de faptul ca in fiecare dimineata, pe Calea Floresti, masinile de marfa blocheaza abuziv banda destinata autobuzelor.Un astfel de fenomen perturba circulatia transportului public si creeaza aglomeratie in trafic, afectand programul mijloacelor de transport.Mai mult, chiar daca exista spatii de parcare in spatele blocurilor, unde aprovizionarea s-ar putea face fara probleme, soferii acelor masini decid de ... citește toată știrea