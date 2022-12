Haos in traficul clujean, inainte de Sarbatori. A intrat pe contrasens in Piata Cipariu: "Am mai vazut romanesti, dar asta le intrece pe toate"

Joi, un sofer a fost surprins in plina zi, circuland pe contrasens in Piata Cipariu din Cluj-Napoca. Se pare ca febra cumparaturilor pe ultima suta de metri, creeaza un adevarat haos in oras. In ultimele zile a crescut numarul accidentelor, dar si a incidentelor de acest fel.Soferul cu numere de Alba a fost prins circuland pe "sens unic", chiar in Piata Cipariu din Cluj-Napoca. Masina avea si semnul incepatorului pe parbriz."Nu stiu cum ai ajuns tu aici, pe contrasens in Cipariu, dar sugerez ... citeste toata stirea