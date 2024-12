Haos in traficul din Cluj-Napoca! In prag de Sarbatori, respectul intre soferi devine o amintire: "Va doresc amenzi fericite"

Traficul din Cluj-Napoca pare sa functioneze dupa alte reguli, in special in prag de Sarbatori.Lipsa respectului reciproc intre soferi creeaza un haos de nedescris, unde prioritatea este un concept uitat. Mai mult, fiecare sofer pare sa se "lupte" pentru propriul interes.In acest "tabula rasa de Somes", cum l-a numit un clujean, incidentele in trafic cresc constant, iar tensiunile din ... citește toată știrea