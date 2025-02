Haos in traficul din Cluj! Parintii care isi duc copiii la scoala blocheaza o statie de autobuz: "Printisorii nu au voie sa faca doi pasi de la masina"

Mai multu clujeni se plang de faptul ca in fiecare dimineata, in jurul orei 7:30, statia de autobuz Opera este blocata de masinile care fac dreapta pe strada I.C Bratianu.Mai mult, unii parinti isi duc copiii pana in poarta scolii si daca ar putea "pana langa banca.""Stau blocate autobuzele cu sute de calatori din cauza masinilor cu 1-2 copii care nu au bunul simt sa nu blocheze traficul. Ar trebui interzis virajul dreapta si sa mearga pana la intersectia strada Avram Iancu unde sunt si ... citește toată știrea