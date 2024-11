Haos la sectiile de vot din Baciu, Cluj!Membrii comisiei si-au adus caloriferele de acasa, dar tot stau in frig. Se voteaza la "lanterna" ca nu este curent

Au aparut deja probleme la sectiile de votare din Cluj, inca de la primele ore ale diminetii. Membrii din comisiile de la Casa de Cultura din Baciu sunt nevoiti sa stea in frig si fara curent.Inca de aseara acestia au observat ca nu exista caldura in imobil, fiind pus la dispozitie un singur radiator care nu reusea sa emita destula caldura. Pentru a rezolva problema, in aceasta dimineata, acestia au dus mai multe radiatoare.,,Cand au mers aseara oamenii nu aveau caldura si era un singur ... citește toată știrea