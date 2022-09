Haos pe aeroportul din Cluj, dupa ce o cursa a fost anulata! A intervenit politia sa calmeze spiritele

Scandal pe aeroportul din Cluj! Zeci de oameni au asteptat ore in sir in aeroportul din Cluj-Napoca pentru a pleca spre Bari, Italia, dar cursa lor a fost anulata. Satui sa astepte, oamenii s-au enervat si a fost nevoie sa intervina politia acolo ca sa calmeze spiritele.Oamenii au fost urcati in avion si lasati sa astepte cateva ore apoi au fost debarcati si asigurati ca vor urca in alt avion spre Bari, Italia. Numai ca asta nu s-a mai intamplat, scrie Antena 3."S-a anulat primul zbor ... citeste toata stirea