Haos pe Aeroportul din Cluj. Zeci de pasageri asteapta, de peste 10 ore, sa vada ce se intampla cu zborul lor amanat: ,,O situatie penibila" - VIDEO

Mai multi pasageri ai zborului E87307, care pleaca din Cluj-Napoca cu destinatia Antalya, Turcia, au avut parte de o zi groaznica si de multe ore de asteptat. Mai mult decat atat, in aceste momente oamenii se afla inca la aeroport fara sa stie concret daca o sa mai zboare sau nu.Decolarea avionului era programata pentru ora 11:10, insa, in repetate randuri, zborul a fost anulat. In acest moment plecarea este programata la ora 21:00, dar pasagerii nu au sperante foarte mari ca vor parasi orasul ... citește toată știrea